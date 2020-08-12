Житель Киевской области в футболке «СССР» дал отпор рагулю с камерой

12.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Переехавший под Киев из Ровно на Западной Украины бандеровский «активист» Тарас Крывко наметил на улицах городка Боярка мужчину в футболке с символикой СССР, запрещенной после победы Евромайдана в рамках «декоммунизации».

«Активист» решил пристать к местному жителю из-за футболки с советским гербом и надписью «СССР». При этом Крывко начал звать полицию, а также потребовал снять одежду «сейчас», на что получил нецензурный, но вполне адекватный ответ.

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В ходе перепалки житель Боярки не удержался и ударил приставшего рагуля как минимум по камере, однако тот не унимался.

«Вот встретил такого кадра в Боярке… Некий Жека «Ягуар» говорит мне убираться на «Западную», в то же время говорит, что у него «родня с Масквы и Питера»… полная вата в голове, ценитель Путина», – комментировал Крывко видео, которое опубликовал позже в своем блоге, очевидно, рассчитывая спровоцировать травлю сторонника СССР.

«Серп и молот – это символ уничтожения Украины, символ уничтожения тебя. Под этим символом убивали и продолжают убивать украинцев», – пояснил «западенец» свое возмущение.

Крывко пожаловался, что «аваковская полиция» (которая появилась, благодаря таким майданщикам, как он) вызовы проигнорировала.

Позже он пересказал «не вошедший в видео» диалог:

«Он говорит: «Я нашим помогал на Донбассе». «Каким «нашим» уточни, какому батальону, украинцам вообще… или москалям?». В ответ он тупо ехидно лыбится. Я ни на что не намекаю, но …» – поделился горем Тарас Крывко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне в Киеве нацисты избили работника авиазавода «Антонов» за футболку с гербом СССР.