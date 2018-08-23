Жители «освобожденных» Лисичанска и Северодонецка мечтают поскорее уехать

23.08.2018, Москва, Максим Карпенко

Жизнь в захваченных украинской армией в 14-м году Лисичанске и Северодонецке, входивших ранее в состав ЛНР, со стороны выглядит мирной, но пропитана недоверием и напряжением. Об этом идет речь в блоге автора «Griphon» на сайте «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, побывавший на украинской стороне гражданский журналист отмечает, что местные жители отказываются говорить об ЛНР и событиях, произошедших в последние годы, явно опасаясь ответственности за свои слова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

«В воздухе витает какая-то атмосфера страха и напряжения. Местные говорят полуфразами и намёками. Предпочитают уводить разговор от острых вопросов. Чего, кстати, не скажешь совсем про «ту» сторону – там тебе каждый изольёт душу», – сравнивает автор ситуацию с населенными пунктами ЛНР.

В то же время он приводит разговор с одним из местных жителей по имени Иван, который отмечает, что подавляющее большинство населения поддерживает Российскую Федерацию. Подчеркивает и большое количество перевозчиков, предлагающих автобусные перевозки в Москву, Воронеж, Ростов, Краснодар и Крым.

«Тяготение к России в Северодонецке и Лисичанске действительно очень сильное. Почти у каждого, с кем я общался, там есть какие-нибудь родственники», – отмечает автор.

Во времена, когда города контролировали ополченцы, отмечает Иван, было намного спокойнее, украинских же военных здесь не особо чествуют – мол, ведут себя вызывающе и местные опасаются их.

Отмечает автор и большое количество предложений о продаже недвижимости – люди хотят поскорее покинуть контролируемые украинской армией города.

«Мову» практически нигде тут не встретишь. Кроме того, что абсолютно никто здесь на ней не говорит, даже вывески все на великом и могучем, в том числе и значительная часть официальных», – добавляет журналист.

Автор также подчеркивает, что за годы, прошедшие с восстановления тут украинской власти, не произошло никаких изменений. По его мнению, Украина лишь номинально хочет возвращения Донбасса, а на деле регион ей не нужен: «Украина могла бы за эти годы для переубеждения людей из «ОРДЛО» обустроить и развить эти территории. Ну чтобы жители ДНР и ЛНР видели, какую глупость они совершили и хотели бы скорее вернуться в состав Украины. Но Украине-то не нужен ни отколовшийся кусок Донбасса, ни этот. Поэтому ничего она в этом направлении не сделала. Контраст достигается лишь на том, что там идут обстрелы и закрыты банки, а здесь – нет. Это единственный возможный контраст, который новая украинская власть способна обеспечить».

Ранее ВСУ заявили о планах провести «зачистку», выдав её за мероприятия по противодействию террористической и диверсионной угрозам. Также силовики призвали жителей города не покидать без необходимости свои дома из-за «мероприятий по противодействию террористической и диверсионной угрозе».

Как сообщал «ПолитНавигатор», переселенцы готовы бежать из подконтрольной Киеву Луганщины назад в ЛНР.