Журавко: Стояние на коленях – даже не польская традиция

03.09.2019, Херсон, Владимир Гладков

Присущая нынешним свидомым традиция стоять на коленях – чужда славянским и советским народам, отстоявшим во время Великой Отечественной войны своё достоинство и свободу.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно я опубликовал текст о том, что Майдан поставил нашу страну на колени – дословно это подтверждается, когда люди стоят на коленях вдоль дорог, встречая погибших атошников.

И тут я наткнулся на фото сотен касок погибших воинов Красной Армии как раз с подписью про колени.

Но эти каски, эти молодые (и не молодые – тогда страну защищать встали все от мала до велика) парни отдали свои жизни не только чтобы мы не стояли на коленях, но чтобы мы не боялись зажигать ночью свет в окнах, чтобы не знали звука сирен, чтобы рожали детей и внуков, чтобы говорили на родных языках (будь то русский, украинский, грузинский и сотни других языков Великой Страны). Они отдали жизнь, чтобы мы жили! И все поколения впредь обязаны им самой жизнью», – написал он.

Также Алексей Журавко подчеркнул, что традиции стоять на коленях нет и в других странах, на которые Украина якобы ровняется – США, Англии, Франции и Польши.

«И еще немножко про стояние на коленях – ладно, послушаем Вятровича для потехи, СССР вообще почти не участвовал в войне, и Гитлера победили союзники.

Ни в США, ни в Англии, ни во Франции нет традиции стоять на коленях. И поправьте если я заблуждаюсь, но и в Польше такой традиции нет. Потому что, чтобы там поляки не ныли про «оккупацию» их никогда не держали за рабов. В отличие от того, как сами поляки веками относились к пся крев – их холопам на Галичине», – добавил экс-нардеп.