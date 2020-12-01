Журналистке в Одессе угрожают убийством за материал на «ПолитНавигаторе»

01.12.2020, Одесса, Михаил Рябов

Одесская журналистка Татьяна Геращенко получает угрозы убийства и уголовного преследования после публикации на «ПолитНавигаторе» авторской колонки с осуждением нынешней антироссийской государственной трактовки голода 1932-33 годов как «геноцида украинского народа».

Зачинщиком травли выступил обслуживающий Петра Порошенко киевский политолог Алексей Голобуцкий. Он призвал СБУ сделать все, чтобы Геращенко встретила Новый год в СИЗО за «антиукраинскую деятельность», а также «отрицание российской вооруженной агрессии».

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После этого Геращенко стала получать массовые угрозы, в том числе, физической расправы. Мы приводим сообщения, чтобы читатели оценили условия работы честных журналистов, оставшихся на Украине, а также реальную «свободу слова» после победы Евромайдана.