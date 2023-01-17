Зять Кучмы в Давосе шантажирует Запад смертями и взрывами, требуя «Пэтриот»

Если Запад не передаст Украине как можно больше комплексов ПВО, число трагедий вроде взрыва многоэтажного дома в субботу в Днепропетровске будет только возрастать.

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» в Давосе заявил украинский олигарх, зять экс-президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Множество людей погибло во время этой ракетной атаки, уже нашли более 40 тел, но ожидается, что будет больше. Насколько ужасна война! Представьте себе, насколько ужасна война. Представьте себе на секунду, вы сидите в своей комнате, в зале или на кухне, а потом прилетает ракета. И так происходит всё время, если это не остановить. Ракета, которая убила этих людей, не может быть остановлена Украиной, потому что у нас нет такого оружия. Эта ракета Х-22, она очень сильная, более 200 из них выпущено по Украине, у нас нет от них защиты. Но она есть, у вас есть эти установки «Пэтриот». Предоставьте, пожалуйста, Украине это военное оборудование. Представьте себе Украину в момент такой трагедии, возможно, это вам поможет принять такое решение быстрее», – сказал олигарх.

«Нам действительно нужна сильная и неотложная помощь. Интересный факт, что район, где находится этот дом, называется «Победа». Это очень символично, потому что это означает, что жители этого дома никогда не сдадутся, и жители Днепра никогда не перестанут бороться, эти дети, их родители, и вообще украинцы никогда не сдадутся. Единственный вопрос – сколько ещё должно умереть и погибнуть украинцев, пока наш враг потерпит поражение?» – откровенно шантажировал Пинчук иностранцев.

При этом на то время советник офиса президента Украины признал, что трагедия в Днепропетровска произошла из-за неудачной работы украинской ПВО, после чего был вынужден уйти в отставку.