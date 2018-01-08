 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
08.01.2018, Киев, Елена Острякова
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Донбасс, Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина, Финансы

5 миллиардов от Украины не спасут Донбасс


Почти 5 млрд грн, которые Украина намерена выделить на восстановление Донбасса до 2020 года, — недостаточная сумма.

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Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявил генерал армии Украины, экс-командующий Внутренними войсками МВД Украины, бывший глава Донецкой ОГА Александр Кихтенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это не та сумма, за которую можно восстановить инфраструктуру разрушенную войной. Для того, чтобы восстановить по серьезному, нужно остановить войну. Для этого нужно использовать потенциал Донбасса. Очень много руководителей предприятий, районов, мэров, которые могут эффективно работать. Сейчас их потенциал не используется. В этих законах, которые принимаются, мнение Донбасса не услышано, а значит, и результатов не будет. Там должны быть наши союзники, а не противники», — сказал Кихтенко.

Он считает главной ошибкой Украины на Донбассе блокаду региона, которая обошлась стране в 1% ВВП и еще больше отвратили граждан ЛДНР от Киева.

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