19.01.2018, Житомир, Анастасия Самойлова

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Адвокат Василия Муравицкого рассказал об ужасных условиях, в которых находится его подзащитный

Судебное заседание по делу обвинённого в госизмене житомирского журналиста Василия Муравицкого в очередной раз было перенесено. Кроме этого, сторона защиты готовит обращение в международные организации по факту нечеловеческих условий, в которых находится журналист.

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Такую информацию корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал адвокат Василия Муравицкого Андрей Гожый.

«Сегодня сторона защиты заявила отвод одному из судей, поскольку на стадии досудебного следствия он брал участие в деле. Коллегия отвод удовлетворила и направила дело в канцелярию для перераспределения и формирования нового состава суда. Заседание снова было отложено. Дату объявят позже», – отметил Андрей Гожый.

К сожалению, условия, в которых находится обвинённый в госизмене украинский журналист, оставляют желать лучшего.

«Условия, в которых находится Василий, просто ужасные: температура в камере составляет +5-10 градусов. Ребята спят в зимней одежде. Темно и тесно. Водятся клопы и сколопендры».

Андрей Гожый замечает, что не оставит без внимания данный инцидент, и сторона защиты Василия уже готовит обращение в международные организации.

«Радует только одно: с сокамерниками проблем нет. И там (в Лукьяновском СИЗО, где вместе с Василием для оказания психологического давления в камере находились АТОшники, –Ред.), и здесь (в Житомире) отношения нормальные. Все понимают, что Василий – невинная жертва режима», – подытожил адвокат.