26.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
  692 просмотров
Криминал, Общество, Политика, Политические убийства, Спецслужбы, Украина

Аваков: боевики из «Укрспирта» готовили атаки на госучреждения


Преступная организация во главе с экс-директором «Укрспирта» Михаилом Лабутиным готовили террористические атаки на государственные учреждения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время брифинга в Харькове, передает пресс-служба МВД.

«Речь идет о большой группе злоумышленников, совершивших несколько заказных убийств и покушений на убийства в городе Киеве. Из них названы не все, только те, которые следствие приняло решение открыть», — сказал Аваков.

Кроме того, он добавил, что преступная организация планировала террористические атаки на госучреждения.

«Группа боевиков готовила террористические атаки на государственные учреждения, в том числе и устранение ряда государственных функционеров, министра и других должностных лиц», — отметил министр внутренних дел.

Напомним, вчера стало известно, что экс-главу «Укрспирта» Михаила Лабутина задержали в Румынии.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть