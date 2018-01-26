26.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Аваков: боевики из «Укрспирта» готовили атаки на госучреждения

Преступная организация во главе с экс-директором «Укрспирта» Михаилом Лабутиным готовили террористические атаки на государственные учреждения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время брифинга в Харькове, передает пресс-служба МВД.

«Речь идет о большой группе злоумышленников, совершивших несколько заказных убийств и покушений на убийства в городе Киеве. Из них названы не все, только те, которые следствие приняло решение открыть», — сказал Аваков.

Кроме того, он добавил, что преступная организация планировала террористические атаки на госучреждения.

«Группа боевиков готовила террористические атаки на государственные учреждения, в том числе и устранение ряда государственных функционеров, министра и других должностных лиц», — отметил министр внутренних дел.

Напомним, вчера стало известно, что экс-главу «Укрспирта» Михаила Лабутина задержали в Румынии.