«Евроинтеграция Украины, Молдовы и Грузии окупилась» – немецкий министр

Константин Серпилин.  
29.04.2024 23:30
  (Мск) , Берлин
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Грузия, Дзен, ЕС, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Евроинтеграция нищих государств оказалась очень выгодной для «старых» членов ЕС, которые принимают у себя неприхотливых и работящих мигрантов.

Об этом в ходе выступления в Бундестаге заявила министр по делам Европы и климата в МИД Германии Анна Люрманн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Евроинтеграция нищих государств оказалась очень выгодной для «старых» членов ЕС, которые принимают у себя...

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«Не все приветствовали расширение ЕС с самого начала, и я до сих пор слышу здесь некоторые возгласы. Экономическое отставание стран-участниц слишком велико. Многие опасались, что миграция рабочей силы приведёт к низкой заработной плате, и безработице.

Всё это не соответствует действительности. Наоборот, сегодня три четверти граждан ЕС убеждены, что их страна извлекает выгоду из членства в ЕС. В новых государствах-членах 80% людей считают себя гражданами ЕС. Нужно сказать, что политическая смелость, направленная на расширение ЕС, – окупилась. Расширение ЕС – это история успеха, и мы хотим её продолжить», – сказала Люрманн.

«Будущее Украины, Молдовы, стран Западных Балкан, Грузии – будущее, которое находится в ЕС. Для людей в этих странах ЕС – это обещание свободы, обещание единого государства, жизнь в мире и безопасности. И это обещание, которое мы должны выполнить, в то время как Путин пытается дестабилизировать. Европейская мечта – это кошмар Путина», – добавила министр.

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