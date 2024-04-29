Бегом к «пророссийскому» Фицо: нелегальный въезд украинцев-уклонистов в Словакию увеличился на 82%

Йозеф Млынар .  
29.04.2024 22:28
  (Мск) , Братислава
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Миграция, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Словакия, Украина


С начала 2024 года в Словакии зафиксирован рост нелегальной миграции из Украины на 82 процента. Такие данные привел председатель комитета парламента (Народного совета) Словацкой Республики по обороне и безопасности Тибор Гашпар на заседании парламентских комитетов по безопасности и обороне стран Вышеградской четверки (V4) в Праге.

Об этом  сообщает spravy.rtvs.sk., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С начала 2024 года в Словакии зафиксирован рост нелегальной миграции из Украины на 82...

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По словам депутата, это реакция на недавно принятые Киевом поправки в закон о мобилизации.

«Прирост, который мы наблюдаем за первые четыре месяца, составляет 82 процента. В абсолютных цифрах это не так уж и много, речь идет о 300 нелегальных мигрантах, которые пытались пересечь границу Шенгенской зоны вне пограничных переходов», – уточнил он.

Словацкий политик неожиданно для нелегалов добавил, что есть соображения, как помочь Украине зарегистрировать и вернуть часть своих граждан обратно в ВСУ (то есть на убой).

По его словам, исходя из масштабов мобилизации, не исключено, что с этой подкатегорией нелегальной миграции столкнутся и соседние с Украиной страны.

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