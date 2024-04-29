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Европа втягивает Молдову в войну, накачивая оружием. Очень скоро страна станет «отстойником» для мигрантов с Ближнего Востока. Есть планы строительства на территории Молдовы завода по переработке отходов — это чревато настоящей экологической катастрофой.

Об этом написал в своём телеграм-канале молдавский политэмигрант, лидер предвыборного блока «Победа» Илан Шор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, уже в течение пяти лет Европа безраздельно правит Молдовой, а жизнь в стране становится все хуже:

«Нет ни обещанных 5 тыс. леев (25 тыс. российских рублей) пенсий, ни 10 тыс. леев (50 тыс. российских рублей) зарплат. Уничтожаются наши традиции и ценности, растоптана свобода слова, от демократических выборов не осталось и следа», – отметил Шор.

По словам лидера блока «Победа», он и его сторонники уверены, что будущее Молдовы — в партнерстве с Россией и ЕАЭС.

«Это дешевый газ, дешевая электроэнергия, огромный рынок для наших аграриев. Будет рынок — значит, будут производство, рабочие места, люди будут возвращаться в страну», – подчеркнул Илан Шор.