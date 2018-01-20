20.01.2018, Луганск, Николай Кузнецов

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Благодаря связистам ЛНР на Луганщине восстановлена мобильная связь «Vodafone»

Специалисты Министерства связи ЛНР сумели в кратчайшие сроки восстановить мобильную связь «Vodafone» на территории Республики. Во время выполнения работ луганские связисты показали свой высокий уровень профессионализма.

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Об этом сообщается на официальной странице ОБСЕ в социальной сети «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня компания «Vodafone» возобновила предоставление услуг мобильной связи жителям неподконтрольных правительству районов Луганской области.

Сеть этого мобильного оператора не работала более недели, вследствие чего многие местные жители были отрезаны от друзей и родных, а также служб на другой стороне линии соприкосновения.

Восстановление связи стало возможным после проведения на линии соприкосновения ремонтных работ при содействии и мониторинге СММ ОБСЕ. Работы продолжались в течение трех дней вблизи Веселой Горы на севере Луганской области», − говорится в сообщении.

Также данную информацию подтвердили в Министерстве связи ЛНР, подчеркнув, что ремонтные работы были завершены исключительно силами связистов республики.

«Связь мобильного украинского мобильного оператора «Vodafone» на территории Луганской Народной Республики была восстановлена исключительно силами специалистов Минкомсвязи ЛНР», − заявили в пресс-службе министерства.