31.01.2018, Киев, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Боевики «АТО» понесли потери


Украинские военнослужащие понесли очередные потери в Донбассе. Об этом сообщают в пресс-центре штаба «АТО», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в пресс-службе штаба отметили, что за прошедшие сутки «наблюдалась активность боевиков российско-оккупационных войск».

«На Донецком направлении враг с 82-мм миномётов и гранатомётов вёл огонь по позициям наших защитников недалеко от Песок. На Приазовье противник применял 82-мм миномёты, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие. В общей сложности со стороны оккупантов было зафиксировано три обстрела сил «АТО», – отмечается в сообщении.

В ходе противостояния, среди украинских военнослужащих есть потери.

«К сожалению, среди наших военнослужащих снова есть потери. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский воин, ещё двое получили ранения. Выражаем соболезнования родным и близким защитника, отдавшего жизнь за Украину», − заявил в штабе.

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