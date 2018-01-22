22.01.2018, Киев, Игорь Петров

1 556 просмотров

Боевики АТО продолжают атаку на УПЦ МП – обнародовано письмо с требованием запрета канонической Церкви

Общественная организация «Общество ветеранов АТО Запорожье» выступила с обращением к украинскому народу, президенту Украины, парламенту и органам центральной и местной исполнительной власти, в котором требует запретить деятельность Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

В обращении, которое зачитал председатель ОО «Общество ветеранов АТО Запорожье», говорится, что УПЦ МП «неоднократно проявляла свою антиукраинскую и антигосударственную позицию».

Он заявил, что «под прикрытием церквей Московского Патриархата начиналась аннексия АР Крым». «Именно с помощью священников Московского Патриархата в Крым заходили Гиркин и другие агенты Москвы со своими боевиками. В церквях Московского Патриархата прятались российские вооруженные боевики на Донбассе. Именно под прикрытием церквей Московского Патриархата началась война против украинского народа», — сказал он.

АТОшник также упомянул, что священнослужители Московского Патриархата отказались встать в Верховной Раде для того чтобы почтить украинских солдат, погибших в зоне АТО.

Кроме того, «священники Московского Патриархата систематически отказываются отпевать погибших на Донбассе украинских военнослужащих». Еще одна претензия – «регулярно и систематически священники Московского Патриархата называют братоубийством священную обязанность граждан защищать Украину от агрессора».

«Последнее же событие в Запорожье, когда священники Московского Патриархата отказались отпевать крещенное «церковью киевского патриархата» невинное дитя, которое трагически погибло, стало вершиной цинизма, не человеческого отношения и нарушением церковных канонов», — сказал он.

Он также заявил, что «титушки Московского Патриархата избили участника АТО» в Запорожье (хотя милиция не подтвердила, что этот инцидент действительно имел место и отказалась зафиксировать его), и что это доказывает, что «под прикрытием Московского Патриархата в прифронтовой зоне действуют экстремистские формирования».

«В связи со всем этим ветераны АТО призывают высшие органы государственной власти, президента остановить деятельность на территории Украины Украинской Православной Церкви, подчиненной Московскому Патриархату, как таковой, носящей экстремистский характер и осуществляет деятельность, направленную на подрыв государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в обращении, которое зачитал участник АТО.

В обращении также содержится требование исключить представителей УПЦ МП из числа участников официальных праздничных мероприятий, отдавать приоритет УПЦ КП при передаче коммунального имущества, а также не давать разрешение на проведе6ние массовых мероприятий (т.е. крестных ходов).

«Каждая свечка, купленная в храме Московского патриархата – это патрон, купленный для убийства ваших детей», — заявил участник АТО, процитировав одного из «епископов» УПЦ КП.