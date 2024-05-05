Донецкий политик обратился к украинцам: «За что вы воюете и гибнете?»

Сергей Вредников.  
05.05.2024 18:45
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Жители Украины должны понимать, что их реальным врагом является Запад, который вогнал Украину в огромные долги.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Жители Украины должны понимать, что их реальным врагом является Запад, который вогнал Украину в...

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«Сегодня жителям Украины нужно понимать, за что они воюют. Ведь сегодня их страна не обладает государственным суверенитетом. Страна сегодня в долгах, за которые не рассчитаются даже их внуки. Сегодня эти активы не принадлежат гражданам Украины.

Они принадлежат транснациональным корпорациям и инвестиционным фондам. За что они сражаются, и с кем?», – риторически резюмировал Муратов.

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