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Жители Украины должны понимать, что их реальным врагом является Запад, который вогнал Украину в огромные долги.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня жителям Украины нужно понимать, за что они воюют. Ведь сегодня их страна не обладает государственным суверенитетом. Страна сегодня в долгах, за которые не рассчитаются даже их внуки. Сегодня эти активы не принадлежат гражданам Украины. Они принадлежат транснациональным корпорациям и инвестиционным фондам. За что они сражаются, и с кем?», – риторически резюмировал Муратов.