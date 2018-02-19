19.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Боевики С14 нашли новую жертву для травли

Украинские националисты из группировки С14 устроили травлю бизнеса депутата Верховной Рады Александра Гереги.

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Поводом для этого послужило расследование журналистов «Радио Свобода», которые пришли к выводу, что Гереге, владеющему на Украине сетью строительных гипермаркетов «Эпицентр», через ряд «прокладок» принадлежит бизнес в России — гипермаркеты «Новацентр». Об этом говорится в публикации националистов в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эпицентры в материковой Украине собирают деньги на украинскую армию и даже привлекаются Президентом как партнеры Благотворительного фонда Порошенко. Новацентр в Крыму приветствуют клиентов триколорами, георгиевскими лентами, а в их промороликах мужчины в футболках «Армия России»… Фирма-владелец земли под гипермаркетами в Крыму, которую народный депутат Украины с началом войны зарегистрировал прямо в Подмосковье, теперь один из крупнейших налогоплательщиков», — говорится в сообщении.

Сам Герега отрицает, что сеть гипермаркетов в Крыму имеет какое-то отношение к его бизнесу.

«Первый раз слышу! При чем тут вообще «Эпицентр»? Совсем другие компании, никакого отношения не имеют», — заявил он в комментарии «Радио Свобода».