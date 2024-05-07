Запад украл у Газпрома 80% экспорта

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Если на нефтяном рынке Запад действует против России аккуратно, вводя санкции постепенно, то на газовом рынке он применил хирургические методы, «ампутировав» почти весь экспорт.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Газпрома украли 80% европейского рынка. Это не ошибки Газпрома. Они украдены чисто по политическим мотивам. Это огромные цифры. За два года Газпром потерял более 120 млрд экспорта. Это чудовищный удар по его выручке. Очевидно, что это главная причина проседания доходной части», – сказал Симонов.

Он считает, что «худшее уже позади», поскольку у России сохраняется 27-28 млрд кубометров экспорта в Европе. Кроме того, в 2024 году Газпром будет поставлять 10 млрд кубометров в Китай через Казахстан и 10 млрд кубометров в Узбекистан. Также сохраняются надежды на строительство газопровода «Сила Сибири-2» в Китай.