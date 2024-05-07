Запад украл у Газпрома 80% экспорта

Елена Острякова.  
07.05.2024 20:13
  (Мск) , Москва
Просмотров: 567
 
деньги, Дзен, Россия, Экономика, Энергетика


Если на нефтяном рынке Запад действует против России аккуратно, вводя санкции постепенно, то на газовом рынке он применил хирургические методы, «ампутировав» почти весь экспорт.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если на нефтяном рынке Запад действует против России аккуратно, вводя санкции постепенно, то на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«У Газпрома украли 80% европейского рынка. Это не ошибки Газпрома. Они украдены чисто по политическим мотивам. Это огромные цифры. За два года Газпром потерял более 120 млрд экспорта. Это чудовищный удар по его выручке. Очевидно, что это главная причина проседания доходной части», – сказал Симонов.

Он считает, что «худшее уже позади», поскольку у России сохраняется 27-28 млрд кубометров экспорта в Европе. Кроме того, в 2024 году Газпром будет поставлять 10 млрд кубометров в Китай через Казахстан и 10 млрд кубометров в Узбекистан. Также сохраняются надежды на строительство газопровода «Сила Сибири-2» в Китай.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть