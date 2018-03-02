02.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Бывший вице-спикер Верховной Рады обьявил нынешнюю конституцию страны нелегитимной

Нынешняя Конституция Украины образца 2004-го года была принята незаконно и фактически не имеет силы.

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Такое мнение в эфире телеканала 112 высказал бывший первый вице-спикер ВР Украины Адам Мартынюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, вся украинская власть сегодня действует за рамками норм Конституции.

«Вернулись к Конституции 2004-го года без какого-либо соблюдения конституционных норм. Например, сейчас у президента есть право объявлять военное положение без согласия Верховной Рады. Это нарушение Конституции. То же касается и медицинской реформы — в Конституции записано, что она бесплатная, что делается с медициной сегодня — это прямое нарушение Конституции. И так далее, и тому подобное», — заявил Мартынюк.