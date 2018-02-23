23.02.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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Киев, Россия, Украина

Цепочка замкнулась: СБУ потребовала запрета Россотрудничества на Украине


Служба безопасности Украины неоднократно поднимала перед Советом национальной безопасности и обороны вопрос о внесении Россотрудничества в список нежелательных организаций.

Об этом сегодня сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нами в 2015-2016 годах неоднократно подавались письма в СНБО с требованием внести Россотрудничество в список запрещённых организаций, но реакции нет. Письма остались без рассмотрения», – заявил Кононенко.

Погромы здания «Россотрудничества» украинскими националистами курирует СБУ, ранее заявил «ПолитНавигатору» киевский политолог Сергей Белашко.

«Насколько можно понять, эти радикалы находятся под «крышей» СБУ. И все их подобные акции если не получают там одобрение, то, по крайней мере, проходят с уведомлением СБУ, и там прекрасно знают где что будет, где кого будут обливать зеленкой, бить, пикетировать и пр.

Интересно  также, что на этой акции радикалов вдруг оказалось большое количество журналистов. Понятно, что или были разосланы какие-то уведомления или просто был прозвон дружественных СМИ. И мы увидели, сколько там дружественных СМИ, — по тому, кто там присутствовал, уже можно делать определенные выводы», — рассуждает Белашко.

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