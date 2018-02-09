09.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Чиновник ЕС проболтался, как планируется перехитрить Россию в Донбассе

Минские соглашения нужно дополнить рядом новых обязательств, которые со временем смогут заменить весь минский процесс.

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Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил старший научный сотрудник и руководитель отделов внешней политики ЕС и политики и учреждений в брюссельском Центре исследования европейской политики Стивен Блокманс.

«По моему мнению, в определенный момент «Минск» придется переосмыслить. Возможно, как кое-кто предлагает, дополнить рядом новых обязательств, которые со временем могут затмить, а в конце концов и заменить минский процесс. Или просто передоговариваться обо всем сразу, что очень маловероятно, по крайней мере в ближайшем будущем», — сказал эксперт.

В свою очередь издание поинтересовалось, как же заставить Россию согласиться на новые условия.

«Ха-ха! Это, конечно, вопрос на много миллионов евро. Если предположить, что Россия может уйти с Донбасса, чтобы уменьшить свои расходы, ей нужен способ элегантно слезть с лестницы, которую она установила. Как именно это можно сделать? Для этого, пожалуй, нужен глубокий вдох. Вероятно, на такой многошаговый процесс уйдет пару лет. И я советую вам наметить путь. К примеру, путем навязывания нейтральных миротворческих сил, которые бы позволили российским войскам выйти, а потом восстановить [Украине] контроль над границей на востоке страны», — заявил Блокманс.