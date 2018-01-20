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Что творится: Бывший соратник Ющенко осудил разрыв Украины с экс-СССР
Украина развивалась и успешно торговала, пока была в содружестве с бывшими советскими республиками. Как только произошел резкий разворот на Запад, пришел упадок, — оказалось, что там Украину никто не ждет.
Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил глава бывший губернатор Закарпатской области, депутат Верховной Рады Виктор Балога, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы 20 с лишним лет после развала Советского Союза были в содружестве бывших советских республик. Мы прекрасно сотрудничали. В конце концов, мы приняли решение оттуда оторваться и двигаться на Запад.
Мне кажется, что мы очень часто меняем векторы. То мы на восток бежим, то на запад. Но нас там, на Востоке, хотя бы обнимали, а кто нас на Западе сегодня ждет? Нам нужно думать сейчас об экономике, о ВВП, о благосостоянии, преодолении бедности, которая создана за эти четыре года…
Моя личная позиция проукраинская. Она заключается в том, чтобы, все таки, мы остановились с бросками резкими в разные стороны, потому что мы страну так разорвем», — заявил Балога.
Метки: Виктор Балога
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