20.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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ЕС, Закарпатье, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса

Что творится: Бывший соратник Ющенко осудил разрыв Украины с экс-СССР


Украина развивалась и успешно торговала, пока была в содружестве с бывшими советскими республиками. Как только произошел резкий разворот на Запад, пришел упадок, — оказалось, что там Украину никто не ждет.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил глава бывший губернатор Закарпатской области, депутат Верховной Рады Виктор Балога, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы 20 с лишним лет после развала Советского Союза были в содружестве бывших советских республик. Мы прекрасно сотрудничали. В конце концов, мы приняли решение оттуда оторваться и двигаться на Запад.

Мне кажется, что мы очень часто меняем векторы. То мы на восток бежим, то на запад. Но нас там, на Востоке, хотя бы обнимали, а кто нас на Западе сегодня ждет? Нам нужно думать сейчас об экономике, о ВВП, о благосостоянии, преодолении бедности, которая создана за эти четыре года…

Моя личная позиция проукраинская. Она заключается в том, чтобы, все таки, мы остановились с бросками резкими в разные стороны, потому что мы страну так разорвем», — заявил Балога.

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