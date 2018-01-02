02.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Что у Жириновского на языке: Украина — «искусственное нагромождение»

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский решил напомнить, что сегодня исполняется 369 лет со дня входа войска Богдана Хмельницкого в Киев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Именно победы Хмельницкого над поляками используются в современной Украине в качестве обоснования того, что эта страна существовала уже в 17 веке, что, конечно, не соответствует действительности. Украинцами жителей западной России стали называть только в самом конце 19 века. Австрия мечтала оторвать западные территории России, поэтому решили придумать там новое государство со своим собственным народом. Так они и сконструировали «Украину», — объяснил Жириновский в своем телеграмм-канале.

Современную Украину он назвал «искусственным нагромождением».

«Русские, венгерские, румынские, польские земли. Название главной площади страны – Майдан – вообще от турецкого слова «мидан», которое так и переводится – площадь. Они взяли это у крымских татар. Посмотрите, кто главные герои сегодняшней Украины – те, кто в разные годы предавал Россию. Мазепа герой, потому что предал русского царя. Тогда же, кстати, появился и «жовто-блакитный» флаг. Это просто кусок шведского флага, его цепляли на одежду этим казачкам, которые предали русского царя, чтобы отличать их. Или Бандера с Шухевичем – оба предали Советский Союз, убивали русских», — написал Жириновский.