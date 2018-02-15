15.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Депортация Саакашвили усилила позиции куда более опасного врага Порошенко

История с высылкой из Украины оппозиционера, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили еще не закончена — свою борьбу с Порошенко он переносит на международный уровень, что может стать еще большей угрозой для президента Украины.

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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собеседников, близких к аппарату Верховной Рады и ее депутатскому корпусу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным издания, с выдворением Саакашвили на главные позиции на Украине снова вышла давняя противница президента Юлия Тимошенко.

«С отъездом Саакашвили внутри Украины на первые роли в оппозиции снова выходит Юлия Тимошенко — опытная, жаждущая реванша и имеющая давние персональные вопросы к главе государства. И если до депортации у администрации президента в Киеве был шанс сыграть на противоречиях между политиками, к настоящему времени яркий лидер оппозиции на Украине остался один», — отмечается в публикации.

Сам же Саакашвили, по данным собеседников издания, проведет ряд встреч с европейскими и американскими политиками, так что ближайшие дни будут важными как для беглого грузинского президента, так и для Порошенко.

«В любом случае говорить о закате эпохи украинского политика Михаила Саакашвили явно рано. Насколько можно судить из его заявлений, мириться с существующим положением бывший грузинский президент не желает и, скорее всего, подключит к решению своих вопросов европейских и американских партнеров. Поэтому очень важными будут именно ближайшие дни — с кем будет вести переговоры депортированный политик, каким он видит свое будущее. В конце концов никто не мешает оппозиционеру снова повторить свой маневр полугодовалой давности — с переходом польско-украинской границы», — резюмирует газета.