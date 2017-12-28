28.12.2017, Донецк, Владимир Гладков

1 056 просмотров

Депутат ДНР: киевская власть перешагивает через любые договоренности

Недоговороспособность Киева в вопросах как обмена пленными, так и реализаций любых попыток мирного урегулирования является курсом, который держит украинское руководство, используя гуманитарные программы для собственных выгод и рейтингов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Такое мнение в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» выразил депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко.

«Произошедший обмен оставляет смешанные чувства: с одной стороны, большинство людей вернулись на Родину, к себе домой из плена – как ополченцы, так и политические заключённые. Но, по всей видимости, с украинской стороны по отношению к ним шла определённого рода обработка, применялось психологическое давление. Это делалось с той целью, чтобы под любым предлогом оставить часть людей на своей территории. Понятно, что это элемент психологической войны против Донбасса, которую продолжают Украина и Запад. Это нечистоплотность в плане выполнения достигнутых договорённостей со стороны Украины», – отметил Руденко.

По его мнению, нынешняя украинская власть просто использует данную ситуацию, не брезгуя никакими методами, и перешагивает через любые договорённости.

«То информационное сопровождение, то шоу, которое устроила украинская сторона из обмена пленными, на самом деле показывает Киев не с самой лучшей стороны. Там продолжается мелочное политиканство, попытки из всего получить сиюминутную выгоду в ущерб, как реализации Минских договорённостей, так и мирного урегулирования в целом. Это ещё раз характеризует Украину как очень ненадёжную сторону в плане выполнения каких-либо соглашений», – заявил донецкий депутат.

Руденко выразил надежду, что в ходе анонсированного следующего этапа обмена удастся принять меры, не позволяющие Киеву повторить подобные провокаций и раздуть информационную кампанию против Донбасса.

«Очевидно, что Украину волнует не столько судьба своих военнопленных, сколько политический перфоманс и рейтинговый капитал, который они пытаются на этом обмене заработать», – подытожил Мирослав Руденко.