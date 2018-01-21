21.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов

1 060 просмотров

ДНР требует от ОБСЕ расследовать обстрел ВСУ рейсового автобуса

Руководство ДНР будет требовать от ОБСЕ тщательного и беспристрастного расследования по факту сегодняшнего обстрела гражданского автобуса со стороны ВСУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сегодня журналистам ДАН сообщил полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы в Минске Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Обстрел рейсового автобуса, пассажирами которого были обычные мирные граждане, гибель и ранение ни в чём не повинных людей, иначе как преступной и возмутительной провокацией назвать нельзя. Мы готовим ноту в адрес специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и координаторов переговорного процесса с полной информацией о произошедшем, а также требованием проведения тщательного расследовании этой трагедии и наказания виновных», − заявил Денис Пушилин.