10.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Дончане почтили память погибшего в Сирии российского лётчика Романа Филиппова

Сегодня в Донецке почтили память российского лётчика Романа Филиппова, погибшего в Сирии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мероприятие прошло в сквере «Первомайский» возле площади Ленина в центре города. Портрет погибшего лётчика был установлен около арт-объекта «Россия», возле которого собравшиеся возложили красные гвоздики.

Организатор встречи Виктор Гущин, сотрудник министерства связи ДНР, отметил, что сегодняшнее мероприятие – это нечто большее, чем просто «акция в честь погибшего лётчика»:

«Все мы видим настоящих героев каждый день. То событие, которое произошло в Сирии, не прошло для нас, людей, которые не понаслышке знают, что такое война и потеря близких, бесследно. Мы решили не быть равнодушными и хоть как-то проявить свою позицию.

Я не считаю, что это «акция». Для меня, да и для всех присутствующих здесь, это нечто большее. Это дань памяти и возможность преклонить колено перед героями.

Главная цель акции – напомнить людям, что настоящие герои находятся среди нас, и что чтить их надо не только в такие прискорбные моменты. Многих мы видим каждый день. И можно сказать, что это своеобразное послание им – мы о них знаем, помним, они не одни. Хоть мы и тыл, но мы работаем. И работаем серьёзно», – заявил Виктор.

Напомним, что российский лётчик Роман Филиппов героически погиб в Сирии 3 февраля в результате атаки на его штурмовик.