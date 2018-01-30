|4 055 просмотров
Эпидемия кори на Украине: самое страшное еще впереди
В течение февраля и в начале марта 2018 года на Украине ожидается повышение уровня заболеваемости корью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Об этом сообщил директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.
«Согласно прогнозам экспертов, наивысшее количество заболевания ожидалась в конце зимы — начале весны 2018 года… в течение февраля — в начале марта, мы еще будем наблюдать повышение уровня заболеваемости во всех областях Украины.
Будем надеяться, что постепенно возьмем под контроль эту ситуацию», — сообщил Курпита.
Также стало известно, что с начала 2018 года в Украине было зарегистрировано 2933 случая заболевания корью.
«В течение 4-й недели 2018 года корью заболели 866 человек, из них 574 ребенка и 292 взрослых. Это на 7% больше, чем в предыдущую неделю. Всего с начала 2018 года в Украине было зарегистрировано 2933 случая кори, из них 996 взрослых и 1937 детей», — сообщил Курпита.
Метки: Украина, эпидемия кори
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.