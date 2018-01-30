30.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Медицина, Общество, Политика, Статистика, Украина

Эпидемия кори на Украине: самое страшное еще впереди


В течение февраля и в начале марта 2018 года на Украине ожидается повышение уровня заболеваемости корью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщил директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

«Согласно прогнозам экспертов, наивысшее количество заболевания ожидалась в конце зимы — начале весны 2018 года… в течение февраля — в начале марта, мы еще будем наблюдать повышение уровня заболеваемости во всех областях Украины.

Будем надеяться, что постепенно возьмем под контроль эту ситуацию», — сообщил Курпита.

Также стало известно, что с начала 2018 года в Украине было зарегистрировано 2933 случая заболевания корью.

«В течение 4-й недели 2018 года корью заболели 866 человек, из них 574 ребенка и 292 взрослых. Это на 7% больше, чем в предыдущую неделю. Всего с начала 2018 года в Украине было зарегистрировано 2933 случая кори, из них 996 взрослых и 1937 детей», — сообщил Курпита.

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