23.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Гастарбайтеры дают Украине больше, чем МВФ

Перечисления от трудовых мигрантов на Украину в несколько раз превышают размеры кредитов МВФ, выделяемых под жесткие условия. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За 12 месяцев 2017 года МВФ нам дал 1 млрд долл. кредитов. Гастарбайтеры перечислили в Украину почти 9 млрд долл. Точнее 8,7 млрд долл. Возникает вопрос – а зачем вообще нам эти кредиты МВФ? Разница колоссальная», — сказал эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве уже обсуждают угрозу отмены или приостановки облегченного визового туристического режима с ЕС. На такие меры Запад может пойти в ответ на попытку киевских олигархов сохранить хотя бы частичную самостоятельность, что проявляется в истории с нежеланием соглашаться на появление контролируемого США Антикоррупционного суда.

Отмена безвиза существенно сократит поступление денег в Украину от трудовых мигрантов, накануне заявил на пресс-конференции в Киеве политолог Сергей Толстов,