02.03.2018, Киев, Ольга Козаченко

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«Газпром» готовит контрудар на украинском направлении

В РФ не собираются мириться с решением Стокгольмского арбитража, постановившего, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» компенсацию.

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Об этом пишет «Московский комсомолец», ссылаясь на экспертные мнения.

«Монополии удалось почти в 4 раза сократить претензии «Нафтогаза», которые изначально составляли $17 млрд. Очевидно, что усилия российских юристов дают плоды и подстегивают к дальнейшему оспариванию объема требований», — приводит изданиме слова финансового аналитика FxPro Александра Купцикевича.

Отмечается, что российский концерн уже перешел в контратаку: «Газпром» заявил, что не будет поставлять с 1 марта свое топливо Украине, потребовав внести коррективы в газовое соглашение в связи с последним решением в Стокгольме.

«Отказ в поставках газа является излюбленным приемом «Газпрома» и демонстрацией того, что Украина продолжает зависеть от нашей страны. Наверняка у «Газпрома» припрятаны в рукаве и другие козыри. Россия сейчас будет тянуть время и готовить новый контрудар, который, возможно, даже не будет связан с этим спором», — полагает начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов.