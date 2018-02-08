08.02.2018

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Главный противник Трампа неожиданно оказался «агентом Кремля»

Информатор ФБР, связанный с расследованием вокруг канадской компании Uranium One, дал письменные показания трем комитетам Конгресса США, в которых выступил с утверждением, что Москва в рамках урановой сделки с Вашингтоном в 2010 году направила в Соединенные Штаты миллионы долларов для перезагрузки российско-американских отношений, пишет «Интерфакс», ссылаясь на газету The Hill, ознакомившуюся с показаниями.

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Согласно показаниям Кэмпбелла, в Москве наняли лоббистскую компанию APCO Worldwide и выплачивали ей гонорары за лоббистские услуги в размере $3 млн в год. Часть этих средств должна была идти в фонд Билла Клинтона.

«Контракт подразумевал выплаты в размере $750 тысяч в год. APCO должна была бесплатно оказывать поддержку Clinton Global Initiative в рамках усилий по созданию благоприятных условий, чтобы убедить администрацию Обамы принять положительные решения во всех вопросах: от Uranium One до соглашения о ядерном сотрудничестве с Россией», — приводит издание слова информатора.

Представители APCO заявили изданию, что их сотрудничество с Россией и выплаты фонду Клинтона никак не связаны, а этими вопросами занимались разные подразделения компании. Также в компании подчеркнули, что в соглашение о сотрудничестве с Москвой не входило лоббирование сделки по Uranium One.

В свою очередь представитель Хиллари Клинтон заявил, что показания Кэмпбелла используются для отвлечения внимания от расследования Роберта Мюллера возможных связей президента Дональда Трампа с Россией.

В 2010 году администрация Барака Обамы одобрила сделку о покупке российской компанией «Росатом» канадской Uranium One. Пост госсекретаря при Обаме занимала Хиллари Клинтон. В США разразился серьезный скандал, связанный с тем, что Клинтон не только допустила сделку, по которой крупный производитель урана для американской атомной энергетики Uranium One перешел фактически под контроль российского правительства, но и получила подозрительные суммы денег, связанные с руководством этой компании. Президент Дональд Трамп ранее заявлял, что из-за данного решения США «отдали России 20% своего урана».