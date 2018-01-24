24.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Выборы, Донбасс, Общество, Политика, Украина

Гордон рассказал, почему Украине не нужен Донбасс


Украине не будет предпринимать попытки возвращения Донбасса до следующих президентских и парламентских выборов, потому что нынешней власти невыгоден донецкий электорат, явно проголосующий против сегодняшнего режима.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я абсолютно уверен, что украинская власть не захочет забирать Донбасс. Во всяком случае до президентских и парламентских выборов. Не захочет, я настаиваю на этом, потому что Донбасс придет в Украину с избирателями. А разве избиратели из Донбасса проголосуют за власть на парламентских и президентских выборах? Никогда. А зачем тогда усиливать конкурентов. Поэтому мое мнение, что Донбасс в составе Украины не окажется раньше президентских и парламентских выборов. Соответственно, 19-го года», — полагает Гордон.

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