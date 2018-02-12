12.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Гордон заявил, что засунул свою нелюбовь к Бандере в одно место

Украинские националисты могут чествовать своих героев в западных регионах страны, но не нужно навязывать эту идеологию в Харькове, Одессе и на Донбассе.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил известный киевский журналист пропагандист Дмитрий Гордон, ранее поддерживавший Майдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам очень важно понять, что Украина, она разная, она неоднородная, неоднозначная, с разными героями и с этим надо мириться. Иначе мы потеряем Украину. Надо сказать всем радикально настроенным людям как с одной стороны, так и с другой, что у нас есть варианты — или добиваться своей правды до конца и потерять Украину, или получить единую страну и признать право разных людей на свою правду. Надо признать право жителей Тернопольской области на геройство Бандеры и Шухевича, надо признать это. Это их право — они хотят поклоняться этим героям, это их право. Надо признать право жителей восточных областей поклоняться своим героям», — сказал журналист.

По его словам, если этого не сделать, Украине придет конец «как стране, как государству».

Я за то, чтобы дать людям возможность вздохнуть, жить так, как они хотят при условии сохранения Украины как единого государства. Нужен взаимный национальный компромисс. Я не люблю Бандеру, но я засовываю своем мнение в одно место и говорю: «Дорогие друзья в Львовской и Тернопольской области, мы все — Украина. Вы любите Бандеру — называйте улицы, делайте что хотите, ставьте памятники ему — это ваше право. Но, дорогие друзья, не надо в Харькове и в Одессе делать улиц Бандеры», — заявил Гордон