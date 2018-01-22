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Гройсман оправдывается: гривна упала из-за падения экспорта
В январе 2018 года уменьшился экспорт, в то время, как выплаты за границу и отток валюты продолжаются, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом заявил премьер-министра Украины Владимир Гройсман в эфире ICTV.
«Было падение, он (курс гривны — ред.) свободно регулируемый же и зависит от того, например, в январе идет уменьшение экспорта из Украины. Если идет уменьшение экспорта — меньше валюты поступает в Украину, а есть выплаты, которые мы делаем из Украины», — сказал Гройсман.
По его словам, по вышеуказанным причинам возникает определенный дисбаланс, из-за которого и падает курс гривны.
«Но когда все начинает работать абсолютно нормально, когда мы начинаем экспортировать, когда баланс начинаем сохранять, то ситуация уменьшается и все остается в пределах прогнозируемых. В прошлом году было то же самое», — сказал Гройсман.
Напомним, согласно курсам на 22 января, НБУ снова понизил гривну.
Метки: Гройсман, Курс гривны
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