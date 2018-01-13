 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
13.01.2018, Мариуполь, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Местная власть, Общество, Политика, Украина

Гройсман переложил на местные власти ответственность за восстановление разрушенных обстрелами домов


На помощь центральной власти в восстановлении частных домов, разрушенных в ходе обстрелов, мариупольцам  не стоит рассчитывать. Данным вопросом должны заниматься местные власти.

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Такое мнение выразил премьер-министр Украины Владимир Гройсман журналистам телеканала «TV-7 Мариуполь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что этот вопрос должен решаться на уровне местной власти (область-город). Но если будет нужна какая-то моя помощь, местная власть всегда может рассчитывать на мою поддержку. Помимо этого, самое главное – на мою поддержку всегда могут рассчитывать жители самого Мариуполя», — заявил он журналистам во время рабочей поездки в Мариуполь.

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