09.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Криминал, Общество, Политика, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Украина

Грузины рассказали, что ждет Саакашвили после депортации на родину


Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в случае экстрадиции из Киева в Тбилиси ожидает арест, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявил находящийся с визитом в США председатель парламента республики Ираклий Кобахидзе, передает Интерфакс-Украина.

«Что касается экстрадиции Михеила Саакашвили, то в Грузии его ожидает арест. У нас у него слабая политическая поддержка. С политической точки зрения нас не интересует, где будет Саакашвили — в Грузии или Украине. В нашей стране состоялся судебный процесс против него, есть судебное решение, которое предполагает арест Саакашвили при появлении на территории Грузии», — сказал Кобахидзе, выступая в университете имени Джона Хопкинса.

Гапомним, тбилисский городской суд 5 января заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы за злостное превышение служебных полномочий на посту президента Грузии.

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в опубликованном сегодня интервью «ТСН» заявил, что Генпрокуратура Грузии не изменила своего требования об экстрадиции Саакашвили, и Киев выполняет свои международные обязательства.

При этом Луценко отметил, что возможная экстрадиция Саакашвили в Грузию будет для него «самым трудным решением», потому что будет означать его «стопроцентное заключение».

Генпрокурор также указал, что существуют варианты добровольного возвращения Саакашвили в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья, или «добровольная или принудительная депортация в одну из выбранных им стран, или в страну, из которой он нелегально пересек украинскую границу — то есть Польшу».

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