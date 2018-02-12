12.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Известный украинский композитор просит галичан не тащить своих героев в Киев

Украина — слишком неоднородное государство с разной историей и героями в разных областях, а потому спасти ее может только федерализация.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил известный композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украине нужна федерализация и только федерализация, потому что она настолько разная. У нее и герои разные, и история разная. Как бы мы не не хотели того, она сшита из разных кусков. Мы мало напоминаем Японию, у которой однородное население, одна история, одни герои и так далее. У нас разные герои. Такое впечатление, что в последнее время власти нам навязывают, на зло делают нам — они переименовывают улицы в честь тех людей, которые здесь никогда не были. Здесь никогда не был Бандера, никогда не был Шухевич, здесь никогда не служили такие митрополиты, как Левицкий или Андрей Шептицкий. У нас есть свои митрополиты. У нас есть такие замечательные люди, в честь которых можно было бы назвать улицы, а не притаскивать сюда героев из Галичины», — заявил Быстряков.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», после критики Майдана на украинском ТВ Быстрякова оперативно внесли в базу данных скандального сайта «Миротворец».