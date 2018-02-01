01.02.2018, Москва, Олег Кравцов

1 177 просмотров

Кадыров рассказал, по чьей вине Польша стала жертвой

Польша стала жертвой вмешательства третьих стран во внутренние украинские дела. Об этом в в своем Телеграмм-канале пишет глава Чечни Рамзан Кадыров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Он отметил, что Россию стали обвинять в в том, в Польше принял закон об уголовной ответственности за отрицание преступлений банндеровцев.

«Российские дипломаты, действительно, очень сильные, но это не их «вина», да и вряд ли стоить винить кого-то за борьбу с героизацией нацистов. На самом же деле Польша столкнулась с последствиями вмешательства стран, несущих «демократию» в другие государства. Эти страны, затевая революцию на Украине, преподносили все как защиту интересов украинского народа, а в итоге – разруха, хаос, анархия и нацистская идеология. И это коснулось не только Украины, но и ее соседей. «Бандеровские настроения» стали опасны и для Польши», — написал Кадыров.

Он напомни, что РФ неоднократно призывала Европу не забывать, какой ценой далась человечеству победа над Третьим Рейхом.

«Уничтожение памятников солдатам, насмешки и издевательства в адрес ветеранов ВОВ не прошли бесследно. Злобный оскал нацизма угрожает Европе. Если бы прислушались к России, то можно было остановить это надвигающееся зло в зачатке», — полагает глава Чечни.

При этом он признает, что бандеровскую идеологию можно победить другой идеей.

«Запретительные меры, наказания и преследования мало чем помогут, если и дальше будет проводиться агрессивная зарубежная политика в отношении тех, кто спас мир от фашизма», — резюмирует Кадыров.