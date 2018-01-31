31.01.2018, Киев, ОЛьга Козаченко

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Карасев предупредил, что Путин не из пугливых и докладами его не взять

Не стоит надеяться на то, что, как считают в Киеве, подготовленный минфином США «кремлевский доклад» побудит Россию отказаться от поддержки республик Донбасса.

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К такому выводу пришли украинские политические эксперты, опрошенные киевской интернет-газетой «Страна».

«Скорее даже наоборот: кризис между США и Россией настолько обострился, что разговоры только об Украине в контексте их взаимоотношений уже невозможны. Такие доклады будут нести новые витки эскалации в отношениях между США и Россией, а это никак не приближает сдачу Россией своих интересов, в том числе на Донбассе. Поэтому хлопать «кремлевским спискам» могут только те, кто заинтересован в продолжении противостояния на востоке Украины», — полагает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

В свою очередь руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев убежден, что «кремлевский список» не повлияет на политику России, тем более на украинском направлении.

«Политическое руководство России – оно не из пугливых. Если бы они начали разворот своей политики, в том числе в отношении Украины, это был бы прогиб. Режим Путина держится не на элитах, а на народе. Если бы Путин был президентом олигархов, то да, это могло бы сподвигнуть на какую-то трансформацию позиции. Но в России правят не олигархи, а Путин. И его высокий рейтинг – тому доказательство. Поэтому появление «кремлевского списка» вполне эффектно, но недостаточно эффективно для смены политики», — полагает Карасев.