28.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Киев «кинул» бежавших из ДНР силовиков

В 2014 году руководство Донецкого областного управления внутренних дел Донецкого областного отделения милиции покинуло город и выехало в Мариуполь. На новом месте перебежчики столкнулись с рядом трудностей, так как у Киевской власти были свои планы, а перебежчики не вписывались в концепцию построения новой карательной системы.

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Об этом заявил Юрий Дзина, бывший замначальника УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, Юрий Дзина, бывший замначальника УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области, подтверждает этот факт:

«Во время моего нахождения на больничном, мне предложили подвинуться на нижестоящую должность и освободить место человеку, который перешёл с Кировограда (бывший начальник ГАИ Кировоградской области)», – заявил он.

В Мариуполе перебежчиков ждал сюрприз. Новое руководство не переживало о судьбах своих подчинённых, всё финансирование милиции шло по остаточному принципу.

«Технику не первой свежести мы собирали с других областей, ощущалась катастрофическая нехватка формы, потому её нам приходилось покупать самим. Все жаловались, так как зарплаты были небольшие, а семью как-то прокормить надо было, за квартиру заплатить. Наши расходы нам никто не компенсировал»

Юрий Дзина отмечает, что в конце августа-начале сентября многие стали возвращаться к себе домой, так как детям надо было идти в школу.

Кроме этого, со сменой власти никаких изменений служащие не ощутили вообще. Занявший пост начальника Вячеслав Аброськин сформировал свою команду, в которой донецких особо не чествовали.

«С Аброськиным мы общались в течении месяца, в то время я исполнял обязанности, и мы поддерживали контакт каждый день.

Третьего числа я приехал к Аброськину, на тот момент у него был зам, который сейчас – глава нацполиции. Он завёл меня в кабинет и сказал, что на меня нет приказа и что сюда назначается начальник управления ГАИ Запорожской области. С Запорожскими товарищами у нас с первого дня не сложились отношения», — отмечает он.

Новоявленный начальник Игорь Пожидаев на новом посту сразу же стал проводить реформы, заключавшиеся в перемещении донецких из Мариуполя в Славянск и обратно.

«Пожидаев сразу же начал переводить всех. У многих дети уже в школу пошли, многие более-менее «осели», а их начали переводить. На все просьбы оставить служащего на своём месте, новый начальник отвечал отказом. На фоне этого многие люди также начали уходить», — рассказывает Дзина.

Но даже в пределах родной области к донецким было предвзятое отношение. Люди столкнулись с дискриминацией по территориальному признаку.

«Моя жена должна была ехать ко мне из Донецка в Славянск. Её останавливают на блок-посту и говорят, что она едет «к своему сепаратисту и предателю», — вспоминает он.

Такое отношение бежавшие из Донецка ощущали не только в обычной жизни, но и по службе.

«В первые месяцы всё было более-менее, но потом многие стали сомневаться в правильности своего выбора. С приходом зимы всё становилось сложнее и сложнее – не хватало зарплаты, с жильём проблемы, у детей школа. В первую очередь надо было винить самих себя за то, что выехали, приняли неверное решение, а уже потом – руководство», – признаётся бывший замначальника УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области.

Закончилось всё тем, что служащие полностью потеряли доверие к своему руководству.

«Посмотрите на нынешнее руководство Донецкой области, там есть хоть кто-то из Донецка? Нет. Наверное, это о чём-то говорит, о каком-то недоверии. Всегда были свои кадры, а тут почему-то внезапно их нет.

Все новые реформы – это убийство службы. Посмотрите на число ДТП на Украине хотя бы», – подытожил он.