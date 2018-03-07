07.03.2018, Киев, Михаил Рябов

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Киев: Вслед за активами на Украине будет конфискация собственности «Газпрома» в ЕС

Вслед за арестом украинских активов «Газпрома», о чем ранее заявил премьер Владимир Гройсман, будет конфискация собственности российского монополиста в ЕС. С таким утверждением выступил министр юстиции Украины Павел Петренко.

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«Несмотря на предпраздничный день, продолжаем работать. Имел разговор с премьер-министром Владимиром Гройсманом по поводу взыскания с Газпрома штрафа в 171 млрд грн. Исполнители Минюста уже перечислили в бюджет около 100 млн грн и наложили арест на акции, принадлежащие российскому газовому монополисту.

Завершаем подготовку к конфискации активов компании в странах ЕС. Деталей пока разглашать не буду. Пусть для русских это будет «приятным» сюрпризом.

Имеем новые вызовы, связанные с разгромным для Газпрома решением Стокгольмского арбитража. Получил от главы правительства поручение включить весь доступный Минюста инструментарий для обеспечения выполнения этого решения.

Убежден, решение арбитража – далеко не последний успех нашего государства в правовой войне с агрессором. И гарантирую, что каждое такое решение мы выполним в полном объеме», — сказал Петренко.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал Газпром доплатить НАК «Нафтогаза Украины» 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома по контракту суммы на поставку арбитры сделали зачет встречных требований, по итогам которого Газпром обязан заплатить Нафтогазу 2,56 млрд долл.

Газпром заявил о несогласии с решением суда и готовит апелляцию.

Российская сторона также заявила о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.