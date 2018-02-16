16.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Киевской власти напомнили, что ее избрал народ Украины, а не МВФ

Украинское правительство в переговорах с МВФ идет на неоправданные уступки, объясняя избирателям, что этого требует МВФ.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гладких, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Меня всегда беспокоило, когда украинское правительство пытается переложить ответственность с себя на МВФ. У меня вопрос – а чьи интересы представляет украинское правительство? Украинских избирателей, государства или это исполнительный орган МВФ в Украине? Все эти попытки переложить ответственность: «мы бы никогда не пошли на повышение пенсионного стажа, но вы же понимаете, МВФ», «мы бы никогда не сделали того-другого, но МВФ». Такое ощущение, что МВФ – это такая удобная институция, на которую можно перекладывать ответственность за все свои внутренние просчеты», — сказал он.