02.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Ким Кардашьян рыдает: формы Надежды Савченко бьют рекорды

Бывший боевик АТО Надежда Савченко, голодавшая в российской тюрьме, а затем ставшая депутатом Верховной Рады, продолжает заметно полнеть.

Фото с выпирающей филейной частью украинской героини в своем блоге опубликовала известный адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Монтян, Савченко в некоторых местах теперь позавидует даже знаменитая модель и светская львица Ким Кардашьян, известная своими пышными формами.

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«Где-то одиноко зарыдала Ким Кардашьян. И твердо решила никогда, никогда, никогда не голодовать», — комментирует Монтян.

Мнения комментаторов разделились. Одни откровенно высмеивали откормленную Савченко, другие защищали ее.

«Ей можно. Она голодовку пережила в застенках путинских, и не одну», — иронизирует Егор Юрковский.

А пользователь Анна Свистунова предположила, что фотография может быть отредактирована: «Может Надя и разжирела, но у тетенек, что у Нади на заднем фоне, ноги деформированы: у той, что в пальто, чуть вогнулись, а у той, что с черными — выгнулись. Фотошоп дешевый», — объявила защитница Савченко.