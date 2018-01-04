 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
04.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Мнение, Общество, Политика, СМИ, Украина, Цензура

Климкину не хватает на Украине закона против «фейковых новостей»


Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает целесообразным ввести на Украине закон для защиты от дезинформации и пропаганды, подобный закону, который анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон.

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Об этом глава МИД написал на своей странице в Twitter, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, Климкин почему-то уверен, что распространением «фейковых новостей» занимаются исключительно российские СМИ, хотя видеоблогер Анатолий Шарий неоднократно уличал в этом же топовые украинские издания.

«RT месяц в французском инфопространстве, а Президент Эммануэль Макрон анонсировал закон анти-fake news (фейковые новости — ред.), для защиты от дезинформации и пропаганды. Отпор тем, кто использует информацию как оружие против демократии! Может, и нам стоит бороться с фейковыми новостями в электоральный период? И вообще не помешало бы», — написал Климкин.

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