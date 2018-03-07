07.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Туризм, Украина, Финансы, Экономика

Коломойский обставил НБУ в суде


Хозяйственный суд Киева 21 февраля удовлетворил иск ООО «Скорзонера» (конечные бенефициары Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) к Национальному банку и разорвал шесть ипотечных договоров по имуществу горнолыжного курорта «Буковель», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение суда опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Эти договоры были заключены между «Скорзонерой» и НБУ в октябре 2014 года в качестве обеспечения долговых обязательств Приватбанка перед Нацбанком по кредитам рефинансирования, отмечает Finbalance.

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Суд пришел к выводу, что НБУ мог списать задолженность по рефинансированию со счетов уже государственного Приватбанка, но не сделал этого.

В июле 2017 тогдашний глава правления уже национализированного Приватбанка Александр Шлапак заявлял, что треть активов курорта «Буковель» передана на баланс Приватбанка и банк намерен их продать.

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