07.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Корифей украинской журналистики: В случае с MH-17 – плевать на стандарты!

Украинские журналисты могут не соблюдать объективность и прочие стандарты профессии ради идеологически верной «правды» в материалах, посвященных расследованию катастрофы малайзийского «Боинга» в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил заместитель главного редактора считающегося влиятельным в Киеве еженедельника «Зеркало недели» Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас возможность жертвовать истиной ради объективности, условно, она очень серьезная.

Условно говоря, если есть серьезное подозрение, что, например, МН-17 был сбит российским «Буком», есть основания это считать, они собраны в каком-то виде, в каком-то кейсе доказательств, и есть альтернативная точка зрения, абсолютно безосновательная, фейковая, российская, которая утверждает, что это сделал украинский истребитель.

Опыт, интуиция и, скажем так, соотношение «за» и «против», дает тебе основания говорить о том, что та история является несерьезной, а эта серьезная.

Но стандарты, которых ты придерживаешься, которые являются камнем редакционного устава, требуют от тебя давать эти точки зрения в равных долях, в равных дозах. И когда ты даешь точку зрения российскому генералу, который несет какой-то бред об украинском истребителе, и даешь точку зрения эксперта, который объясняет, почему это, судя по всему, российский «Бук», ты, вроде бы, придерживаешься принципов, но создаешь огромную кашу в голове у потребителя, у читателя, зрителя и так далее.

Эти вещи весят для журналистики, ее проблемы намного больше, чем свобода слова и ее притеснения», — заявил Рахманин.