22.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Крупнейшая российская сеть сократила количество кофеен в Киеве в четыре раза

Украинское подразделение самой крупной российской сети кофеен — «Кофе Хауз» — не смогло найти покупателя на свой украинский актив и сократило количество заведений в несколько раз, передает корреспрондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает киевское издание Liga.net.

«Несколько инвесторов рассматривали этот бизнес, но до сделки не дошло», — рассказывает генеральный директор компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова.

За сеть из 17 заведений владельцы «Кофе Хауз» планировали выручить от $2 до 3 млн. Сейчас под этой вывеской в Киеве работает четыре кофейни — возле станции метро Олимпийская, на бульваре Леси Украинки, а также в ТРЦ Украина и Dream Town.

Переговоры о продаже сети действительно были, но сделка не состоялась, подтверждает информированный собеседник на ресторанном рынке.

Потенциальных покупателей не устроило, что все помещения под кофейнями находятся в аренде, а новый собственник должен частично заменить и оборудование. На продажу выставлялся и бренд сети, рассказывает совладелец крупной ресторанной компании, которая тоже вела переговоры о покупке «Кофе Хауз».