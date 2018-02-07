07.02.2018, Сочи, Николай Кузнецов

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Лавров призвал США, Францию и Германию надавить на Киев

Разрешение конфликта на Донбассе зависит от Франции и Германии, которые могут использовать своё влияние и надавить на Киев, чтобы Украина начала выполнять весь комплекс Минских соглашений.

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Об этом на youtube-канале «РИА Новости» рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В решении кризиса на Украине Россия выступает за неукоснительное выполнение того, о чём было договорено в Минске. Проблема договороспособности наших западных партнёров стоит очень остро, над этим надо работать. Надо выполнять комплекс Минских мер по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины. Основное препятствие на этом пути – это партия войны в Киеве, которая, под давлением радикалов, включая в себя неонацистские группировки, которые сейчас чувствуют себя весьма вольготно на Украине, всячески стремится увильнуть от выполнения взятых на себя обязательств, чтобы наладить прямой диалог с Донецком и Луганском»,− сообщил Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ призвал европейские страны, как подписантов Минских соглашений, усилить давление на Украину с целью решения конфликта в Донбассе.

«Партия войны не отказывается от силового варианта решения конфликта. Чего стоит недавно принятый законопроект «О реинтеграции Донбасса», который допускает применение вооружённых сил, и чего стоит объявленная Киевом торгово-экономическая блокада Донбасса. Блокада Донбасса – это грубейшее нарушение Минских договорённостей, которые были одобрены советом безопасности ООН. Мы побуждаем наших западных партнёров, прежде всего США, которые имеют колоссальное влияние на Киев, а также европейцев, Францию, Германию, как соавторов Минских договорённостей к тому, чтобы они оказывали воздействие на Киев, добиваясь скорейшего выполнения его обязательств»,− подытожил министр иностранных дел РФ.