12.02.2018, Москва, Олег Кравцов

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Лавров рассказал, когда приходится повышать голос на Климкина

Порой за столом международных переговоров российским дипломатам приходится достаточно эмоционально отстаивать свою позицию.

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Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, рассказавший, на каком языке он общается со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.

«На русском. Он [Климкин] сам из Курска родом», — сказал Лавров, уточнив, что украинский министр всегда говорит с ним на русском языке.

Могут ли переговоры вестись на повышенных тонах, поинтересовалась ведущая в студии.

«Все зависит от человека. Нет никаких правил, что переговоры могут вестись только на уровне 0,3 децибела. У кого-то тихий голос, у кого-то погромче, потолще», — улыбаясь, добавил глава МИД РФ.

При этом он отметил, что можно сказать, что ему доводилось повышать голос на переговорах.

«Когда ты обсуждаешь что-то, когда аргументируешь свои предложения по документам, поправкам, отстаиваешь свои формулировки, конечно, человек естественным образом становится более эмоциональным. Иногда эмоции нужны, чтобы донести мысль почетче», — подчеркнул Лавров.

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