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Литва достроила забор от нелегалов на границе с Россией
Литва достроила забор на границе с Калининградской областью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Как сообщается было возведено 45 километров двухметрового ограждения, которые обошлись стране в 1,3 млн евро.
По словам литовских пограничников, забор нужен для борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой сигарет.
Однако существует мнение, что строительство забора связано с военной угрозой со стороны России. По словам пограничников, забор стоит там, где нет естественных преград, например, рек. Кроме забора на границе установлены камеры слежения.
Напомним, ранее сообщалось, в Литовской Республике, 5 июня 2017 года, приступили к возведению защитного ограждения на границе с Российской Федерацией.
Метки: забор, Литва, Россия, Строительство
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