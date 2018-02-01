01.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Общество, Политика, Россия, Строительство, Украина

Литва достроила забор от нелегалов на границе с Россией


Литва достроила забор на границе с Калининградской областью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Как сообщается было возведено 45 километров двухметрового ограждения, которые обошлись стране в 1,3 млн евро.

По словам литовских пограничников, забор нужен для борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой сигарет.

Однако существует мнение, что строительство забора связано с военной угрозой со стороны России. По словам пограничников, забор стоит там, где нет естественных преград, например, рек. Кроме забора на границе установлены камеры слежения.

Напомним, ранее сообщалось, в Литовской Республике, 5 июня 2017 года, приступили к возведению защитного ограждения на границе с Российской Федерацией.

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