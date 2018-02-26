26.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Компромат, Криминал, Общество, Политика, Происшествия, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Украина

Луценко обьявил арестованного соратника Тимошенко «агентом ФСБ»


Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший народный депутат от БЮТ Александр Шепелев, в отношении которого расследуется ряд уголовных производств, в том числе о госизмене, являлся агентом ФСБ, о чем якобы свидетельствуют копии документов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть документы о том, что он в своих показаниях подписывается как гражданин ДНР. Есть копии, которые доказывают, что он агент ФСБ. Эти материалы мы получили через адвокатов потерпевшего в наших делах, который является стороной процессов в России. Копии официально сняты адвокатами из тех дел и приобщены к нашим материалам. Именно поэтому у господина Шепелева появилась еще статья 110 (государственная измена — ИФ)», — рассказал генпрокурор в опубликованном сегодня интервью киевскому интернет-изданию «Левый берег».

Говоря об истории задержания Шепелева на Украине, а также его избиении, Луценко отметил:

«СБУ задержала его в лесу под Киевом, получив сигнал о том, что он там находится. Оперативная группа, которая прибыла на место, а затем и следователи Военной прокуратуры, действительно обнаружили господина Шепелева с достаточно серьезными следами побоев. Экспертиза подтвердила, что побои были нанесены не в день задержания, а до того. То есть гематомы на лице образовались за несколько дней».

Кроме того, по его словам, является фактом и то, что Шепелева захватили и удерживали в неволе, нанося побои. Поэтому, указал генпрокурор, есть еще одно дело — о похищении, удерживании в неволе и нанесении тяжких физических повреждений А.Шепелеву. «Мы ведем следствие относительно того, кто его похитил, кто бил. Ждем от него показаний», — добавил он.

Как сообщалось, бывший народный депутат Украины (V и VI созывов) от БЮТ Шепелев был задержан в марте 2015 года российскими правоохранителями после того, как летом 2014 года он сбежал из больницы скорой помощи в Киеве вместе с охранником. Экс-нардеп был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Украины.

Разыскиваемый экс-депутат обвинялся на Украине в хищении средств «Родовид Банка» и заказе нескольких убийств, в частности, банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Романа Ерохина в 2006-м, а также в покушении на убийство банкира Сергея Дядечко в 2012 году.

21 марта 2015 года российский суд вынес постановление об экстрадиции Шепелева, но экс-нардеп все это время оставался в РФ. Российская сторона отказала Украине в выдаче Шепелева. В августе 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в отношении Шепелева зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

8 февраля 2018 года сотрудники СБУ задержали Шепелева, при котором, по зачявлению спецслужбы, якобы было обнаружено «удостоверение, выданное министерством государственной безопасности Донецкой народной республики» на имя подполковника Боруха Николая Владимировича.

9 февраля экс-нардеп был доставлен в Печерский райсуд Киева, на лице у него гематомы и синяки, сам он утверждает, что у него сломана челюсть. 10 февраля Печерский районный суд избрал Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

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